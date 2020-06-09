Turan “Gelibolu Yol Projesinin Önemli Bir Kısmı Tamamlandı”

Gökçeada ilçesinde 2019 yılında yapımına başlanan toplam 43 km’lik yol çalışmasının Kuzu Limanı-Şehir Merkezi, Aydıncık-Şehir Merkezi arası toplam 8 km’si tamamlandı.

Gökçeada ilçesinde 2019 yılında yapımına başlanan toplam 43 km’lik yol çalışmasının Kuzu Limanı-Şehir Merkezi, Aydıncık-Şehir Merkezi arası toplam 8 km’si tamamlandı. Yaz sezonu öncesi çalışmanın önemli bir kısmının tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Gökçeadalı hemşehrilerimiz tarafından tamamlanması beklenen yol çalışmalarında pandemi sürecinden dolayı ufak tefek sorunlar olsa da titizlikle devam ediyor. Neredeyse tüm adayı kapsayan büyük çalışmanın bir kısmı tamamlandı” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin her bir ilçesi gelen ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Gökçeada’mız da bu anlamda yazın gelen turistlere keyifli anlar yaşamasını sağlıyor. Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada’mız uzun sahilleri ve temiz denizleriyle ülke turizmimizin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Gökçeadalı hemşehrilerimiz tarafından yoğun bir şekilde talep edilen yol çalışması geçtiğimiz yıl başladı. Aradan geçen zaman diliminde gerekli istimlak çalışmaları ve proje aşamaları tamamlanarak yaz sezonu öncesinde 43 km’nin, 8 km’si tamamlandı. Gelecek olan misafirler ve hemşehrilerimiz yazın rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirecekler. Ayrıca yaya trafiğinin ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımının yoğun olduğu Şehir Merkezi-Kaleköy arasında, yapılması planlanan 4 km’ye yakın bisiklet ve yaya yürüme yolu turizm bölgemize prestij kazandıracak. Neredeyse tüm adayı kapsayan yol çalışmaları tamamlandığında ilçemizin önemli bir sorunu çözüme kavuşacak. Milletvekilimiz ile beraber ilçelerimizin tüm sorunlarına eğiliyor, konuyu ilgililerle görüşüyoruz. Bizler ilçelerimizin sorunlarını çözüme kavuştururken tüm hemşehrilerimizden pandemi sürecinde tedbirleri elden bırakmamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.