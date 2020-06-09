KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’NIN PAZAR YERİ ESNAF ZİYARETİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Koronovirüs salgınına karşı alınan tedbirler, salgının yayılımının engellenmesi hijyen ve sosyal mesafe kuralının sağlanması kapsamında Cumartesi pazarında alınan tedbirleri yerinde denetledi.Kaymakam Kılınçkaya, vatandaşların pazar yerinin giriş-çıkış noktalarında kontrolünü sağlayan zabıta ve polis memurlarından uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

“Pazar esnafımızın alınan tedbirlerin uygulanması katkısı büyük. Bu süreçte bizlere destek oldukları için esnafımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Koronovirüs tedbirleri kapsamında “Alınan tedbirlere uyan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım ve maskemizi takalım.” dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Kaymakam Hakan Kılınçkaya , Pazar esnafıyla bir süre sohbet ederek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Denetim esnasında İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer’de bulundu.