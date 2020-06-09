BABA VE OĞULUN ÖRNEK RÖPORTAJI

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’ın

oğlu Umut Soyuak babası ile örnek bir röportaj yaptı.

Umut Soyuak babasına özel hayatından,siyasi hayata tüm merak edilen soruları yönelltti

Evreşe Belediye Başkanı Soyuak’ta tüm samimiyetinle cavapladı.

Umut Soyuak’ın babasına ilk sorduğu soru,Evreşe’ye kaçyıl önce geldiniz? oldu.

Soyuak 21 yıl önce geldiğini,ilk geldiğinde ücra bir köy olduğunu dile getirdi. Soyuak “ Belediye Başkanı olma konusunda, hayallerim vardı Allah nasip etti oldum,insanlarda takdir gösterdiler”dedi.k

Soyuak, Evreşe’ye yönelik idealleri ve hayalleri olduğunu Dünya normlarında bir belde haline getirmek istediğini ifade etti.

Umut Soyuak babasına “Bu iş sizi sıkıyor mu?” sorusuna cavep verdi.

Soyuak “Bu iş beni sıkmıyor.Bu iş esasında çok kolay bir iş, kolay olduğu kadar da zor,Bu işi yapmak istemiyorsanız, hiç hayalleriniz yoksa ,birşeyleri değiştirmek istemiyorsanız çok kolay iş.

Sabah gelirsiniz 30 tane personeliniz vardır. Çayınızı, kahvenizi ayağınıza getirir,sizde lay lay lom bir gün geçirirseniz sıkılırsınız.Muhtemelen bu iş beni sıkmıyor çünkü hayallerim var.Daha ileriye götürmek istediğim,Evreşe’yi Dünya normlarında bir belde haline geitirmek istediğim hayallerim var.O hayallerim doğrultusunda sıkılmıyorum.”cevabını verdi.

Umut Soyuak “İlk kamera karşına geçtiğinizde neler hissetttiniz?

Soyuak “Çok heyecanlandım.İlkokula gittiğimde annem elimden tuttuğunda beni öğretmene teslim ettiğinde ayaklarım titremişti, bir de kameranın karşısına çıktığımda titredi.Ama zamanla kamerayla arkadaş gibi oluyorsun.Gün geçtikçe alışıyorsun seviyorum kameraya konuşmayı”dedi.

-Eskiden arkadaşlık ilişkileriniz nasıldı?

Arkadaşlıklara çok önem veririm,arkadaşlarımla aram çok iyi.

Evreşe’ye ilk getirdiğiniz şey nedir?

Evreşe’ye ilk geldiğimde buranın su sorunu vardı.Şu anda insanlar ücretsiz damacana içme sularını hiç para vermeden alıyorlar ve almaya devam edecekler.”diyerek oğlu Umut Soyuak’ın sorduğu soruları tek tek samimi bir şekilde cevapladı.

Baba ve oğulun örnek röportajı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN