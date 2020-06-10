Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütü tarafından sivil servis aracına gerçekleştirilen bombalı hain saldırıda şehit olan işçilere başsağlığı diledi.Özacar “Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütü tarafından sivil servis aracına gerçekleştirilen bombalı hain saldırıda şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ulusumuzun başı sağolsun.”dedi. Haber:Caner AKŞİT