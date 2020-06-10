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Köy Yolları Genişletme Çalışmalarında Sona Gelindi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köydes Desteğiyle yapılacak olan Kavaklıtepe – Yeniköy arası beton yol öncesi devam eden genişletme ve alt yapı çalışmaları sona gelmek üzere.
İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün yerinde incelediği çalışmalarda “Yaklaşık 3 km beton yol dökümüyle birlikte vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu sürüş yapmasıyla birlikte Kavaklıtepe – Yeniköy – Fındıklı Grup yolumuz tamamlanmış olacak.”sözlerini ifade etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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