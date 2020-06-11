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Gelibolu Çiçekleniyor…

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçeler ekipleri; ilçemizde çiçeklendirme ve düzenleme çalışmalarınadevam ediyor.Ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde çiçeklendirme çalışmalarına devam ederken, park, bahçe, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde bakım çalışmalarını da sürdürüyor.Piknik alanlarını ve kentteki yeşil alanları temizleyen ekipler, mevsim çiçekleri de toprakla buluşturarak güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyorlar. Horoz ibiği, ateş çiçeği ve kadife cinsi çiçekler meydanlara rengarenk bir görünüm kazandırıyor.
Yetkililer, çalışmalar kapsamında çiçek ekiminin yaz sezonu boyunca süreceğini belirttiler.Belediye binasının altındaki alanda yapılan ayyıldızlı çalışmada vatandaşların ilgisini çekti.
Haber: Ali GEZER 

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