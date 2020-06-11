Turan’dan , İlhami Aktaş’ın Çanakkale Valisi olarak atanmasına ilişkin açıklamalar

İlhami Aktaş’ın önemli bir devlet ve bürokrasi tecrübesine sahip olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “İnanıyoruz ki Sayın Valimiz, büyük yatırımların ve hizmetlerin hemşehrilerimizle ve Çanakkale’mizle buluşturulmasına vesile olacak, Çanakkale’mizin yeni başarılarla gündeme gelmesine öncülük edecektir. Destanlar ve şehitler diyarı şehrimiz için kendilerinden beklentimiz büyük.” dedi.

Çanakkale Valiliğinden Muğla Valiliğine atanan Orhan Tavlı’ya da başarılar dileyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Sayın Valimiz, Troya, Troas Yolu, Çanakkale Ezine Gıda OSB, ulaşım, yol, altyapı, köylerdeki çalışmalar, gençlik ve spor alanında yapılanlar gibi birçok projenin hayata geçmesinde büyük destekleri oldu. Yaklaşık 5 yıllık görev süresinde hemşehrilerimizle kurduğu samimi ilişkileriyle önemli hatıralar bıraktı. Bu süre zarfında milletvekillerimizle birlikte uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendilerine yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Turizm, tarih, tarım ve hayvancılıkla öne çıkan Muğla gibi önemli bir kente atanan Sayın Valimize yeni görevinde başarılar diliyoruz.” şeklinde konuştu.