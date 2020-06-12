Güneyli Orkide Sitesi’nde İçme Suyu ve Alt Yapı Çalışmaları

Belediye ekipleri Güneyli Köyü’nde bulunan Orkide Sitesi’nde kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları başta olmak üzere yeni düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiği İlçemizin mücavir alanı içerisinde kalan Güneyli’de; incelemelerde bulunan Özacar, “Yoğun turizm potansiyeli ile yazın ciddi bir nüfusa ulaşan Güneyli’de düzenleme ve altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yerinde inceleyerek ardından Orkide Sitesinde bulunan yazlıkçı yurttaşlarımızla bir araya gelip, kendilerine bilgilendirmede bulunduk.”dedi.Haber: Ali GEZER