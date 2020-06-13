TURAN“GELİBOLU’MUZA YATIRIM BEDELİ 12 MİLYON TL OLAN FEN LİSESİ PROJESİNE BAŞLIYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Fen Lisesi’nin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Yatırım bedelinin 12 Milyon TL olduğunu ifade eden Turan, “Gelibolu’muza çok önemli kampüs projesinden sonra ilçemize yakışır bir liseyi de inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin en kıymetli ilçelerinden Gelibolu’muzda heyecanla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda adeta kamusal bir kampüs olan bir projeyi ilçemize kazandırdık. Şimdi de hemşehrilerimiz tarafından sık sık talep edilen Fen Lisesi çalışmalarına başlıyoruz. 12 Milyon TL’ye ihalesi yapılan projenin toplam inşaat alanı 6 bin m2. İçerisinde modern laboratuvarların olduğu, 16 derslikli, geniş kütüphanesiyle Gelibolu’muza ve gençlerimize yakışan bir lise olacak. Bu projenin ardından inşallah kısa zaman sonra hemşehrilerimiz tarafından beklenen önemli 2 projenin de müjdesini Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber vereceğiz. Şehrimiz ve ilçelerimiz için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” şeklinde ifade etti.