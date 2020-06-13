DEMİRTEPE KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSUNA KAVUŞUYOR

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Demirtepe Muhtarı Mehmet Ergül ile birlikte 75 tonluk içme suyu deposunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Sürücü “KÖYDES programı kapsamında Gelibolu Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapımı devam eden 75 tonluk içme suyu deposunun tamamlanmasıyla birlikte köyümüz daha hijyenik şartlarda ve kesintisiz suya kavuşacak.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN