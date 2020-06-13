Camilerde Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; normalleşme önlemleri dahilinde Gelibolu merkezinde sosyal mesafeli ve belirli kurallar dahilinde Cuma namazı kılınabilmesi için belirlenen dört caminin iç ve dış bölümlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Gelibolu Belediyesi Ekipleri , yeni tip korona virüs kapsamında 19 Mart’ta toplu olarak ibadete kapatılan camilerde Cuma namazı için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan camilerin ibadete açılma kararının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezindeki camilerde dezenfeksiyon çalışmasına başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Belediye Ekipleri , yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı.Haber: Ali GEZER