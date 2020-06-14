Çiftçilerden Uyarı “İnsanlarımızın Umudu Yakılmasın ”

Geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Süleymaniye Köyü sınırlarına yakın bir tarlada meydana gelen yangın sahada bulunan teknik elemanlarca fark edildi.

Yangın büyümeden ilgili yerlere bildilip,civarda bulunan ciftçiler tarafından da yardım alınarak, kontrol altına alındı.

Çiftçilerin vatandaşlara ricası “Bu dönemde tarla civarında sigara içilmemesi ve araçlardan izmarit atılmasını ve insanların umudunun yakılmamasını rica ediyoruz”oldu.