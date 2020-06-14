GÜNCEL HABERLER 

Çiftçilerden Uyarı “İnsanlarımızın Umudu Yakılmasın ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Süleymaniye Köyü sınırlarına yakın bir tarlada meydana gelen yangın sahada bulunan teknik elemanlarca fark edildi.
Yangın büyümeden ilgili yerlere bildilip,civarda bulunan ciftçiler tarafından da yardım alınarak, kontrol altına alındı.
Çiftçilerin vatandaşlara ricası “Bu dönemde tarla civarında sigara içilmemesi ve araçlardan izmarit atılmasını ve insanların umudunun yakılmamasını rica ediyoruz”oldu.

Bunları da sevebilirsiniz

CUMA NAMAZLARI NAMAZGAHTA KILINACAK

buyukzafer 0

BAŞKAN İZİNDE

buyukzafer 0

24 KASIMDA ŞEVKİ KORU KOŞUSU OLACAK

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.