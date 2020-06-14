Sürücü Sivil Toplum Kuruluşlarına Teşekkür Ziyareti

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.Sürücü ilçemizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odasını,Ticaret ve Sanayi Odasını, Ziraat Odasını ziyaret etti.

Sürücü “STK ziyaretlerimiz devam ediyor.

Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde, Pandemi ile mücadele döneminde STK’larımızın sürece vermiş oldukları etkin katkı ve desteklerinden dolayı Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ziraat Odası ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarımıza teşekkür ziyaretinde bulunduk.

Başkanlarımıza göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”sözlerini ifade etti.

Haber: Ali GEZER