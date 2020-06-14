Kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yere atmayın uyarısı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçlarında ve toplu alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelirken; kullanılmış maske, eldiven, mendil gibi hijyen malzemelerinin yerlere atılması risk oluşturuyor. Kullanılmış hijyen ürünlerinin atılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliğinde yer alan kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. 4’te>>Gelibolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor.

Toplu ulaşım araçları ve toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından özellikle otobüs duraklarına zaman zaman kullanılmış maskelerin atılması sağlık açısından büyük risk oluşturuyor.

Uzmanlar, yerlere atılan maske ve eldivenlerin virüsün yayılmasını hızlandıracağını, ayrıca bunları her gün yerden toplayan temizlik görevlilerinin de büyük risk altında kaldığını belirtiyor.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin” genelgede evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarında uygulamaya esas hükümler yer alıyor.

Vatandaşların, virüsün yayılmasını engellemek için bu kurallara uyması büyük önem arz ediyor.