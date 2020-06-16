Vali Orhan TAVLI’nın Çanakkale’ye Veda Mesajı

Vali Orhan Tavlı Çanakkale’ye veda mesajı yayınladı.Tavlı mesajında ; “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Muğla Valiliği’ne atanmam sebebiyle 4 yıldır görev yaptığım Şehitler Diyarı Çanakkale’ye ve sizlere veda ediyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Muğla Valiliği’ne atanmam sebebiyle 4 yıldır görev yaptığım Şehitler Diyarı Çanakkale’ye ve sizlere veda ediyorum.

Çanakkale İlimizde çalışmaktan ve Çanakkalelileri tanımaktan büyük onur duydum. Çanakkale’de görev yaptığım süre içerisinde Çanakkale’mizin daha ileriye taşınması için mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle bu güzide ilin bir hemşehrisi, bir gönüllüsü gibi çalışmaya gayret ettik.

İlimizin tarımda, turizmde ve sanayide güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve bölgesel kalkınma bakış açısıyla her alanda yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içerisinde Çanakkale’mizi 2023 Türkiye’si hedefine hep birlikte hazırlamaya çalıştık.

Çanakkale Valisi olarak görev yapma ve hizmet etme imkânı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale’de birlikte çalışma fırsatı bulduğum, çalışmalarımızda bize destek veren Milletvekillerimize, Gelibolu 2. Kolordu Komutanımıza, Boğaz ve Garnizon Komutanımıza, Kıymetli Yargı Mensuplarımıza, Üniversitemizin Kıymetli Mensuplarına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza, Kaymakamlarımıza ve Vali Yardımcılarına, Belediye Başkanlarına, İl Genel Meclis Başkanlarına, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerine, İldeki Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticilerine ve Çalışanlarına, Muhtarlarımıza, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Yöneticilerine, İşadamlarımıza, Hayırseverlerimize, Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatlarına ve programlarımızda bizleri yalnız bırakmayan Basın Mensuplarımıza teşekkür ediyor, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için şükranlarımı ifade ediyorum.

Çanakkale Valiliği görevine atanan Sayın İlhami AKTAŞ’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Destanının yazıldığı, Çanakkale Ruhunun doğduğu Çanakkale’de görev yapmış olmanın onuruyla tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allaha emanet olunuz.