Koronavirüs Taraması Başladı

İlçemizde test çalışmaları yapılıyor.Tüm yurtta olduğu gibi ilçmizde de mahallelerde koronavirüs çalışmaları ile ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu konuda Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde başlatılan test çalışmalarının tüm şehir bazında yapılacağı öğrenildi.

Vatandaşlarımızın kapılarına gelen sağlık personeline yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalara katılarak kendilerini de kontrolden geçirmiş olmalarında büyük fayda olacağı belli.

İlçemizde de maalesef bazı yasakların kalkması ve normal hayata dönme çalışmalarının başlamasıyla birlikte mesafe kavramı tamamen kalktı..Maske takma ise yüzde 50’nin altına düştü“Bana birşey olmaz.”, “Bende hastalık yok!” diyerek, virüse kafa tutan vatandaşlarımız sağlıklarıyla oynuyorlar, farkında değiller.

Çarşıda bazı resurantlar ve bazı kafeler mesafe uygulamasına dikkat etmiyorlar. 50 cm’lik masalarda 4 kişi kafa kafaya oturuyor.

Tek kişinin oturması gereken masalar 4-5 kişi ile doluyor.

KONTROLÜN EN ZAYIF İLÇESİ

İlçemizde vatandaşı eğiterek, yasakların cezalarıyla vatandaşların canını yakmak istemeyen yöneticilerin bu davranışlarını anlayamayan bazı vatandaşlar sözden anlamadıklarına göre cezalarla cezalandırılmalıdırlar.

Tek amaçları vardı eğitim ile sağlığın önemini vurgulayarak, kimsenin canını yakmadan bu dönemi atlatmayı düşündüler.

Ne yazık ki, ilçemizde birkaç şikayete bağlı olay dışında kimseye ceza yazılmadı.

Bu ekonomik sıkıntılı dönemde kimsenin canı yansın istenmedi.

Ama ne varki; cezadan başka birşeyden anlamayan vatandaşlık görevlerini idrak etmeyenlerse bunu bir kahramanlıkmış gibi yaparak, adeta iyi niyetli idarecilerle alay ettiler.

Bugün Salı, bu konuda görev yapacak ceza verme yetkisine sahip görevlileri çarşıda 6 saat boyunca göreve davet ediyoruz.

İnsan sağlığına değer vermeyen, saygısız ve kendini bilmez vatandaşların anladığı dilden konuşma zamanıdır diyoruz.

Yoksa ilçemizde de önümüzdeki günlerde neşenin yerini üzüntü alacak.

BİZDEN SÖYLEMESİ…! Haber: Recep YÜZÜAK