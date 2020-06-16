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Kısıtlama kalktı… Sahiller doldu, taştı!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizdeki sahiller, koronavirüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu.
Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan kısıtlamaların normalleşme sürecinde kaldırılmaya başlanması, başta çocukları sevindirdi.
Haftasonu hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği ilçemizde 18 yaş altı çocuklar aileleriyle birlikte deniz hasretlerini giderdi.
Haftasonu Bolayır ,Güneyli ve Hamzakoy sahilleri tıklım tıklım doldu.
Çocuklar gün boyunca denize girdi, eğlendi. Çocukların anne ve babaları da onları sahilden izledi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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