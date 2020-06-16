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Balıkçı tezgahlarında sardalya zamanı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Saros Körfezi’nde avlanan sardalya, tezgahlarda yerini aldı. Sardalya, kilosu 20 TL’den satılıyor. Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor.
Yöremizde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su eğdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya, ızgara olarak en çok tüketildiği haziran, temmuz ve ağustos aylarında genellikle kilosu 20 TL’den satılıyor. Haber:Caner AKŞİT

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