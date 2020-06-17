YIKIM PROJELERİNE KARŞI ÇAĞRIMIZDIR!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yapılan yıkıcı saldırılar devam etmektedir.

Cumhuriyetin Baş Mimarı, Büyük Atatürk’ün mirasına ve manevi şahsiyetine yönelik insanlık dışı saldırılar yetmiyormuş gibi, Atatürk’ün yol arkadaşlarının isimleri de hedef haline gelmiştir. Saldırılara en son örnek, Ankara’da Cumhuriyetin Başkenti’nin tam merkezinde yaşanmıştır. Kültür Bakanlığı, Mustafa Necati’nin kendi evine, tarihi bir esere verilen ismini kaldırarak; Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, siyasal islamcı Nuri PAKDİL’in adını vermiştir. Mustafa Necati’nin kendi evine, yani, mirasına Mustafa Necati’nin temsil ettiği değerlere düşman bir kişinin adının verilmesi; Cumhuriyete vurulan yıkıcı bir balyoz darbesidir…

Bu kaçıncı uygulama… Bu kaçıncı yıkıcı hareket… Büyük Atatürk’ün ve O’nun mücadele arkadaşlarının hatıralarına ve temsil ettiği değerlere sahip çıkmak her yurttaşın vatani görevidir. Yıkım projelerini gerçekleştirenleri uyarıyoruz: Milli varlığımızın nedeni olan milli değerlerimizle oynuyorsunuz… Bu oyunu oynatmayacağız… Seyirci olmayacağız…

TBMM’de bulunan; gerici-yıkıcı ve bölücü gelişmeler karşısında, sonuç alamayan, siyasi partilerin yetkililerine ve milletvekillerine sesleniyoruz: Demokratik parlamenter sistemin işlemediği, rafa kaldırıldığı, yargının siyasallaştığı, açlığın, işsizliğin, yoksulluğun milletimizin belini büktüğü bir sistemle sorunlara çözüm bulmak mümkün değildir. Üstüne üstlük Cumhuriyetimizin değerleri birer birer yok edilmektedir. Sine-i millete geri dönmeyi ciddiyetle düşünün. Yaşadığımız sorunların nedeni, Cumhuriyetin kazanımlarına açılan savaş ve siyasi yıkım projeleridir. Dünya tarihinde, bir devlet ve ulus yoktur ki kendi varlık nedenlerini ortadan kaldırarak yaşayabilsin… Millet ile laik ve demokratik Cumhuriyet için ittifak kurun. Yok edilen ve silinen Cumhuriyetin kimliğidir, kazanımlarıdır. Sessiz kalmayın! Gelin! Atatürk’ün manevi liderliğinde, Cumhuriyetimize ve demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım!

Atatürkçü Düşünce Derneği, yasal ve demokratik zeminlerde mücadelesini devam ettirecektir. Atatürk Devrimi’ne, kazanımlarına ve ulus devlete bağlı tüm kurum, kuruluş ve kişileri güç birliğine çağırıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 15:00’de Mustafa Necati Evi’nin önünde duruma dikkat çeken bir açıklama daha yapacaktır. Hep birlikte olalım!

Aziz Milletimize saygıyla duyururuz.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU