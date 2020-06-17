Gergedan böceği bu kez ilçemizde bulundu

İlçemizde özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçi devriye attığı sırada dünyanın en güçlü böceği olarak nitelendirilen gergedan böceği buldu.Özel Güvenlik Görevlisi “ böceği dün gecede mesai sırasında devriye atarken bulduğunu ifade etti.

Bulduğu böceğin ölmemesi için özel bir kap içine toprak doldurarak böceği sakladığını da anlatan işçi, “Dün gece mesai esnasında devrie atarken buldum böceği. Araştırdığımda Türkiye’de üç yerde gergedan böceği bulunduğu belirtiliyordu. Böceği yakınan incelediğimde araştırdığım bilgilerdegördüğüm bu gergedan böceğinin aynısıydı. Böceğe bir kap içine toprak koyarak kafes yaptım. Böceğe gözüm gibi bakıyorum. Şimdi bu böceği nasıl değerlendireceğimi, nereye vereceğimi doğrusu bilemiyorum” dedi.

Haber: Caner AKŞİT.