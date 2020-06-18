Nalbant’tan Esnafa Denetleme Duyurusu

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant haftada iki gün gerekli kurumlar tarafından tüm lokanta, restaurant,kafeterya ve kırathanelerin denetleneceğini duyurdu.

Nalbant “Restaurant,Lokanta,Kafetarya, Kırathane vb İşyerleri haftanın 2 gün gerekli kurumlar tarafından denetimi olacaktır.İş yerlerinizde hem kendi sağlığınız hemde müşterinin sağlığı ve ayrıca cezai işlem görmemek için kurallara uymanız önemle duyrulur.”diyerek tüm esnafa duyuru yaptı.

Haber: Hilal GEZER