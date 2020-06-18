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Nalbant’tan Esnafa Denetleme Duyurusu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant haftada iki gün gerekli kurumlar tarafından tüm lokanta, restaurant,kafeterya ve kırathanelerin denetleneceğini duyurdu.
Nalbant “Restaurant,Lokanta,Kafetarya, Kırathane vb İşyerleri haftanın 2 gün gerekli kurumlar tarafından denetimi olacaktır.İş yerlerinizde hem kendi sağlığınız hemde müşterinin sağlığı ve ayrıca cezai işlem görmemek için kurallara uymanız önemle duyrulur.”diyerek tüm esnafa duyuru yaptı.
Haber: Hilal GEZER

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