ANTİKOR TESTLERİNE BAŞLANDI

Gelibolu Kaymakamlığından aldığımız bilgilere göre; İlçemiz genelinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince TÜİK tarafından belirlenen 128 hanede bağışıklık düzeyini gösteren antikor ve hastalık durumunu gösteren PCR testleri 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle yapılmaya başlandı. Söz konusu testler 15-21 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

İlçemizde belirti göstermeden hastalığı atlatmış, sessiz ve hastalığı taşıyan gizli pozitif vakaların belirlenmesini sağlayacak olan bu çalışmada İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşların evlerini ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler verdiler.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya “Resmi Kurum kimliklerini göstererek gerekli örnekleri alan ekiplere desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN