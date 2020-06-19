İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca “Okullar LGS Sınavı için Dezenfekte Edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ; hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı için açıklama bulundu.Karaca; “İlçemizde 509 öğrencimiz sınava girecektir. Toplamda 5 okulda yapılacak sınav için 5 okulumuz, 40 salonla hazır olup 2 tane evde eğitim sınavımız yapılacaktır. Tüm okullarımız Milli Eğitim Bakanlığı hijyen kuralları çerçevesinde dezenfekte işlemlerini eksiksiz olarak yapmış bulunmaktayız ve sınav süresi boyunca da gerekli önlemlerimiz devam edecektir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizle sınavlarda başarılar diler, velilerimizin rahat olmalarını dileriz…”şeklinde açıklamalarda bulundu. Haber. Seda LİMAN ZENGİN