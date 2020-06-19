Turan “Çanakkale’mizin Tüm İlçelerine 15 Tane Özel Saha, 135 Tane Basketbol Potası Projesine Başlıyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler neticesinde Çanakkale’nin tüm ilçelerine basketbol sahası sistemi kurulması sözünü aldı. Çalışmaların başladığını belirten Turan, projenin detaylarını da açıkladı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin neredeyse tüm ilçe ve köylerine daha önce başlattığımız proje ile futbol sahası kazandırdık. Gençlerimizi spor faaliyetlerine teşvik etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletvekilimiz Jülide Hanım, Belediye Başkanlarımızla ile Gençlik ve Spor Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Çanakkale’mizin tüm ilçelerine hem 15 tane voleybol ve basketbolun beraber oynanacağı sahanın, hem de 135 tane basketbol potası sözünü almıştık. Şimdi de çalışmalarına başlıyoruz. 135 tane basketbol potası zemin çalışmaları uygun hale getirilerek yapılacak. Bizler her zaman Çanakkale’mizden genç ve başarılı sporcuların çıkabileceğini hayal ederek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Gençlerimizin başarılı eğitimlerinin yanına bir branş sporu eklemeleri kendileri ve gelecekleri için önemli. Projenin şehrimize, hemşehrilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca tüm gençlerimizi de bol bol spor yapmaya davet ediyoruz. Lisanslı sporcu sayılarımızın da artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.Haber Merkezi