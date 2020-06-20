2020 LGS SINAV KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Haziran 2020 tarihinde ilçemizde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığındaki toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı V. Yusuf Yozgatlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca katıldı.

Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısında; güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülürken, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi.

2020 LGS Sınavı ile ilgili Kaymakam Hakan Kılınçkaya yaptığı açıklamada; “ Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronovirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ilçemizde 5 sınav merkezinde, 40 salonda, 509 öğrenci, LGS katılacak olup, sınav süresince 90 öğretmen ve idareci görev alacaktır. Koronovirüs salgını ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde, sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrası alınacak tedbirleri belirledik. Sınavların güzel bir ortamda geçmesi için ilçemizde tedbirleri üst seviyede tutarak sınavın güvenli bir şekilde yapılması için ek tedbirler aldık. Sınav öncesi ve sonrasında geçerli olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tüm adayların önemle dikkat etmesi gerektiğini belirten Kılınçkaya 2020 LGS Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. “ dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN