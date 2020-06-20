İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’nın Karne Açıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca karne günü ile ilgili öğrencilereve velilere açıklamada bulundu.Karaca açıklamasında;. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz… Bugün karne günü… Belki de eğitim hayatımızın en buruk ama en gururlu karne günü bugün olabilir. 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılını bitirdiğimiz bu günde siz sevgili öğrencilerimizi ve değerli ailelerimizi en içten dileklerimle kutlarım. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covıd-19 hastalığı yüzünden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim öğretim sürecimizin bir dönemi ciddi bir aksaklığa uğradı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığımızın kurduğu sistem üzerinden ve öğretmenleriniz kişisel gayretleriyle yürüttükleri çalışmalarla mümkün olduğunca eğitiminizin aksamaması için büyük bir özveriyle sizler ve bizler kenetlendik. İlk defa denenen online eğitime katılımınız olağanüstüydü.Okul formalarını giyerek, kitap defterini hazırlayarak, okula gidiyor gibi tüm özeniyle televizyon karşısında görüntülerini gördüğümüz öğrencilerimiz bizleri çok gururlandırdı. Öğretmenleriniz elbette sizlere karnelerinizi hazırladı. Ama içtenlikle söylemek isteriz ki; ülkemizin içinde geçtiği bu dönemde göstermiş olduğunuz azami gayretle karneleriniz kocaman pekiyi ve aferinle doludur. Ve tabiki bir güzel karne de ailelerinizedir. Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmenlerinize, bizlere ve en önemlisi sizlere yapmış oldukları destekle bu süreci en verimli bir şekilde atlatmamız için ellerinden geleni yaptılar. Tatiliniz başlıyor sevgili öğrencilerimiz… Ama en önemlisi sağlıklı olmak, bu süreci lütfen sosyal mesafenizi, hijyen ve sağlık kurallarınızı aksatmadan geçirmeye özen gösterin… Bizler sizleri çok özledik. Biliyorum ki sizler de öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı, okulunuzu çok özlediniz. Eski günlerimize bir an önce kavuşmak için lütfen kurallara dikkat edelim… Sağlıklı, mutlu, başarı dolu günler dilerim…”mesajını iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN