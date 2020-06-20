CUMARTESİ PAZARI PAZAR GÜNÜ KURULACAK..!

Gelibolu Belediyesi tarafından LGS sınavı nedeniyle ve 81 ilde sokağa çıkma yasağından dolayı bu hafta cumartesi günü kurulan halk pazarı Pazar günü kurulacağı kararı alındı.

Gelibolu Belediyesi; “20 Haziran Cumartesi günü LGS (Liselere Geçiş Sınavı) nedeniyle 09.00- 15.00 saatleri arasında, istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklaması sebebiyle ilçemizde hafta sonu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Emek Caddesi’nde kurulan halk pazarı 21 Haziran Pazar günü açılacaktır.” kararı alındı.Haber: Caner AKŞİT