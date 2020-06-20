CHP’DEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Babalar Günü’nü kutladı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Babalar Günü nedeni ile yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.”Hangi yaşta olursak olalım bilgisine,anlayışına, desteğine her zaman ihtiyaç duyduğumuz, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan babalarımızdır.Çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteği erdemli evlatlara sahip olmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutlarım.”mesajını iletti.

Haber: Caner AKŞİT