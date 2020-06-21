Özacar Öğrencilerin ve Velilerin Sınav Heyecanını Paylaştı

Özacar hafta sonu yapılan LGS (Liselere Geçiş Sınavında )öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanını paylaştı.

İlçemizde LGS’ye giren öğrencilere Özacar ve belediye ekipleri su ve maske dağıtırken, onları heyecanla bekleyen velilere çay ikramında bulundular. Özacar, ilçemizde sınavın yapıldığı üç okula da giderek velilerle sohbet edip, öğrencilerle başarı dileklerini paylaştı.

Cumartesi günü yapılan LGS sınavında yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başladı.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı. Sınav öncesi öğrenci velilerinin ve öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanan kısıtlama 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulandı.

LGS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN