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İŞSEVER “DEZENFEKTE İŞLEMLERİ RUTİN OLARAK DEVAM EDİYOR”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever ilçemizdeki ticari araçların,şehiriçi minibüslerinin rutin olarak dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.
İşsever “Araçlarımızın dezenfekte işlemleri rutin olarak devam etmektedir.Bu konudaki hassas çalışmalarından dolayı Gelibolu Belediyesi’ne teşekkür etti.”
Haber: Ali GEZER

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