YAZ KURAN KURSLARI UZAKTAN EĞİTİM İLE ÖĞRENİLECEK

Yaz Kur’an Kursları uzaktan eğitim ile Diyanet TV’den evden öğrenilebilecek.

29 Haziran 2020’de başlayacak olan Yaz Kur’an Kurslarına bütün çocuklar www.diyanet.gov.tr de başlıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını ile mücadele ve salgının muhtemel etkilerinin azaltılması için 2020 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitimler uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. 2020 yılı yaz Kur’an kursları uzaktan eğitim faaliyetleri aşağıdaki uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir.

1. Yaz Kur’an kursu eğitim programları Diyanet TV ekranlarında 29.06.2020 tarihinde başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecektir.

2. Eğitimler, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için “Yaz Kur’an Kursları Kur’an Öğreniyorum”, Kur’an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için “Yaz Kur’an Kursları Kur’an Okuyorum”, itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” adları altında üç farklı programdan oluşacaktır.

3. Öğrenci kayıt ve takip işlemleri 22.06.2020 tarihinden itibaren Başkanlığımız web sayfası (www.diyanet.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Öğrenci veya velilerin online kayıt yapması personel tarafından teşvik edilecektir. 4. Yaz Kur’an kurslarında görev yapmış olan tüm personelimiz daha önceki yıllarda yaz Kur’an kurslarına iştirak eden öğrencilere veya velilerine ulaşarak kayıtların yaptırılması ve eğitimin tamamlanması hususunda yönlendirmelerde bulunacaktır.

5. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek olan yaz Kur’an kursları uzaktan eğitim tanıtım videosu ve tanıtım kartlarının WhatsApp ve diğer sosyal medya aracılığı ile tüm personele, velilere ve öğrencilere ulaştırılması sağlanacak, ayrıca müftülüklerimiz tarafından da hutbe, vaaz vb. yollarla vatandaşlarımıza gerekli duyurular yapılacaktır.

6. EHYS üzerinden kayıt yaptıran öğrencilere en yakın müftülüğe başvurmaları halinde yaz Kur’an kursu kitapları ve Diyanet Çocuk dergisi ücretsiz olarak verilecektir. Bununla beraber ilgili linkte kitapların PDF formatına da erişilebilecektir.

7. Eğitimin sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak EHYS üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak olup başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecektir. 8. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir.