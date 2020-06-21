AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Babalar günü mesajı

“Anne ve Babasının Rızasını Kazanana Ne Mutlu”

“Babalar Günü Kutlu Olsun”

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Babalar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.Turan mesajında; “Sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla, annelerimizle birlikte en kıymetli varlığımız olan babalarımız, aile kurumunun korunmasında, genç nesillerin yetişmesinde, sağlıklı bir toplumun adına geleceğe umutla bakmamızda büyük sorumluluklar üstlenmektedir.

Maddi ve manevi tüm imkanlarını çocukları için seferber eden babaların hakları hiç kuşkusuz ödenmez. Ancak onlara layık evlatlar olmak, hürmet ve hizmet etmek, gönüllerini hoşnut kılmak daima önceliklerimizden olmalı. Anne ve babasının rızasını kazanan hem bu dünyada hem de ahirette büyük kazanımlar elde eder.

Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, büyük emek ve fedakarlıklarla hayatımızın inşasında annelerimizle birlikte rol oynayan tüm babaların bu özel gününü kutluyor; babasını kaybetmiş herkese sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.”mesajını verdi