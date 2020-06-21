Özacar”Babalar Gününü Kutladı”

Özacar, ülkemizde her yıl Haziran ayının üçüncü haftasına rastlayan Pazar Günü kutlanmakta olan ‘’Babalar Günü’’nedeniyle bir mesaj yayımladı.Babalar gününün, tüm bireylerin, aile içinde saygın bir yeri bulunan babaları, hatırlamaları onların gönüllerini almaları ve içindeki sevgi ve saygı bağlarının gelişmesine yardımcı olduğuna vurgu yapan Özacar, “Emeklerini yüreklerine yükleyen, özveri ve güvenin sembolü sevgili babalarımızın ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü kutluyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.Haber: Caner AKŞİT