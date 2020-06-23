MASKE TAKMAMANIN CEZASI 900 TL

Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın başkanlığında 19 Haziran 2020 Cuma günü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 06-09 sayılı Kararı ile;15.05.2020 tarihli ve 05-05 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı olarak alınan İlçemizde maskesiz sokağa çıkma yasağına ilaveten; 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber: Ali GEZER