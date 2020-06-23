KAYMAKAM KILINÇKAYA’NIN ŞEHİT AİLELERİNE BABALAR GÜNÜ ZIYARETİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya babalar günü münasebetiyle Şehit Birkan Karagöz’ün babası Zeki Karagöz, Şehit Mehmet Coşkun’un babası Recep Coşkun, Şehit Selçuk Gül’ün babası Üstadın Gül ve Şehit Koray Onay’ın babası S.Sinan Onay’ ı evlerinde ziyaret ederek babalar gününü kutladı.

Kaymakam Kılınçkaya “Canından çok sevdiği evladını vatana feda edip, övünç madalyasını göğsünde taşıyan babalarımızın Babalar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Şehit babalarımız bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Hakan Kılınçkaya ’ya ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’NIN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Babalar Günü ile ilgili bir mesaj yayınldı.Kılınçkaya mesajında “Başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların “Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

Haber: Seda LİMAN ZENGİN