ALTUNAY “ÇÖP YIĞINI HALİNE GETİRENLER TESPİT EDİLECEK”

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı A.Tamer Altunay Sanayi Sitesindeki çöp yığınları hakkında basın açıklamasında bulundu.Altunay açıklamasında; “Geçen hafta Çanakkale sosyal medyada sanayi sitesi bölgesinde çöp yığınları ile ilgili bir haber paylaşılmıştır. Haber doğru bir haberdir.

Ancak; sitenin eski çöp toplama alanında site çöpleri haftada 3 gün belediye çöpümüzü aldığı için çöp alanı iptal edilmiştir.

Sitenin bu alanına dışarıdan getirilip çöp atılmaktadır. Tüm uyarılara rağmen, bu alana çöp dökenlere sesleniyoruz, kendi bireysel hatalarımızla Gelibolu’nun adına yakışmayan habere sebep olunması hiç doğru değildir.

Belediyemiz; bu alanı tekrardan temizlemiş olup, bundan sonra bu alana çöp atılmasını engellemek için her türlü tedbirler alınacak, çöp ve inşaat artığı atanlar tespit edilip yetkili makamlara bildirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN