Özacar tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi niteliğindeki Amasya Genelgesi’nin 101.yıldönümünü kutladı.
Özacar”Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin ilk yazılı belgesi ve Kurtuluş Savaşı’nın yol haritasının belirlendiği,Amasya Genelgesi’nin 101.yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla anıyoruz.”dedi.
Haber: Hilal GEZER
ÖZACAR AMASYA GENELGESİ’NİN 101. YILINI KUTLADI
Özacar tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi niteliğindeki Amasya Genelgesi’nin 101.yıldönümünü kutladı.