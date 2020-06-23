CHP İLÇE GENÇLİK KOLLARI’NIN BABALAR GÜNÜ ZİYARETLERİ

CHP İlçe Gençlik Kolları İlçe yönetim kurulu üyesi Engin Çoşkun’un katılımı ile babalar günü ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe başkanı İsmail Parlak’ın ,Belediye başkanı Mustafa Özacar’ın ,Şehit babalarılarının, yeni baba olan belediye meclis üyesi Deniz Cankara’nın da babalar gününü kutlayan CHP İlçe Gençlik Kolları “ Her zaman güçlü yanları ve şefkatli ruhlarıyla evlatlarının yanında olduğunu hissettiren tüm babaların BabalarGünü kutlu olsun.”mesajını verdiler.

Haber: Caner AKŞİT