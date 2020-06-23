BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!

Gazi TBMM’nin açılışının 100. yılında, ulusal egemenliğimizin, demokratik Cumhuriyetimizin kuruluş rotası olan Amasya Genelgesi, bu gün de yol göstericimizdir.

Ülkemiz, 101 yıl sonra siyasi iktidarın yanlış politikaları nedeniyle ne yazık ki aynı yere dönmüştür:

•Bugün de “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.”

•Bugün de hükûmet aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.

•Ve bizce bugün de “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Amasya Genelgesi, mücadelemizin esası ve dayanağıdır. Mücadelemizin amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtmektedir. Bunları anlamayan siyasi iktidar, yaşananları unutmuş görünmekte, her nedense (!) ülkemizi yıkıma götüren Osmanlı hayranlığı ile hareket etmektedir…

•Sevr yanlıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan’a tereddütsüz saldırmaktadır.

•“Lazistan, Kürdistan, Rum Ortodoks Ekümenikliği” nden söz edenler ortalıkta dolaşmaktadır. BOP ve GOP projelerinin taşeronları sinsice çalışmaktadır.

•Cumhuriyet Devrimi ile kazandığımız çağdaş değerler birer birer yok edilmektedir.

•Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini silmeye çalışanlar, uydurma tarih yazanlar şimdi de Atatürk’ün yol arkadaşlarını hedef almaktadır.

•Cumhuriyet Devrimi’nin değerli ismi Mustafa Necati’nin kendi evine verilen ismi kaldırıp, bir Cumhuriyet düşmanının adını oraya uygun görmektedir…

Atatürkçü Düşünce Derneği; Büyük Önderimizin Amasya’da söylediği “…bu acıklı durum karşısında hemen bir örgüt kurmak ve yurdun her yanında çalışmalar yapmak, haklarımızı korumak zorunludur.” sözlerini görev kabul edenlerce kurulmuştur. Bu sorumlulukla çalışmaktadır.

Devrimi başlatmak üzere yayınladığı Amasya Genelgesi’nin 101. yıldönümünde Büyük Atatürk’ü saygı ve sarsılmaz bağlılıkla takip etmekteyiz…

• Egemenlik sarayın değil, milletimizindir. Bu sistem değişecektir.

• Parlamenter ve çoğulcu demokratik yönetim temel hedefimizdir.

• Gazi Meclis’e itibarını ve yetkilerini iade etmek önceliğimizdir.

• Güçler ayrılığı ilkesini mutlaka yaşama geçireceğiz.

• Saltanata ve hilafete özlem duyanlara izin vermeyeceğiz.

• Cumhuriyet Devrimi ortak paydasında tüm Cumhuriyetçi güçlerin birlikteliğini sağlayacağız.

• Bölücülere, PKK, YPG, FETÖ’cülere, din tüccarlarına, iş birlikçi siyasilere fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz… Söz veriyoruz…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU