GEZİCİ TÜVTÜRK CUMA GÜNÜNE KADAR İLÇEMİZDE

Koronavirüsten dolayı ertelenen araç muayeneleri yoğunluktan dolayı Gezici Seyyar TUVTÜRK Sanayi Sitesi’nde Pazartesi’den, Cuma Günü’ne kadar ilçemizde olacak.

Araç muayene işlemleri alınanönlemlerle devam ediyor

TÜVTÜRK tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğu ve isteyen sürücüler için araç muayene hizmetinin üst düzey önlemlerle devam ettiği açıklandı.Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve isteyen sürücüler için araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3 Nisan’da Covid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araç muayenesini 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 günde yapabileceğini duyurmuştu.Ancak Kovid-19 sürecinde zorunlu olmamakla birlikte isteyen araç sahiplerinin muayene işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu oldu.

Konuya ilişkin sorularına cevaben TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğu ve araç muayene hizmetinin devam ettiği bildirildi.

Üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK’ün, Türkiye’de ilk korona vakasına rastlanmasından bu yana istasyonlarında üst düzey önlemler uygulandığı belirtilirken, tüm araç muayene istasyonlarının uluslararası standartlarda düzenli olarak dezenfekte edildiği, UV sterilizasyon cihazlarının da devreye alındığı aktarıldı.

Bu süreçte, Kovid-19 salgınına karşı araç sahipleri ve çalışanlar için alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları olarak çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumayı öncelikli olarak görüyoruz. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak istasyonlarımızda üst düzey hijyen tedbirleri de alınmıştır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki istasyonlarımız uluslararası standartlar göz önüne alınarak uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla dezenfekte edilmekte ve gün boyu havalandırılmaktadır.

Bu kapsamda sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyarak kullanılan idari bölümler, bekleme alanları, ibadethaneler, tuvaletler ve kafeterya alanlarının günlük olarak sterilizasyonu yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda mikrop kırıcı UV sterilizasyon cihazlarının kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlarla tüm istasyonlarımızın müşteri kabul alanları her akşam sterilize edilmiş olarak bir sonraki güne hazırlanmaktadır.”Haber: Seda LİMAN ZENGİN