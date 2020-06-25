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BELEDİYEDEN YGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM İMKANI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YGS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için ulaşım desteği veriyor.
Aynı zamanda belediye ekiplerinin dezenfektan,maske,su vb.ihtiyaçlarını karşılayacağı bu organizasyona dahil olmak isteyen veliler için belediyenin 444 8 417 nolu çağrı merkezi arayarak, 26 Haziran Cuma günü saat 17:30’a kadar isimlerini bildirmeleri gerekiyor.

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