BELEDİYEDEN YGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM İMKANI

Gelibolu Belediyesi 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YGS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için ulaşım desteği veriyor.

Aynı zamanda belediye ekiplerinin dezenfektan,maske,su vb.ihtiyaçlarını karşılayacağı bu organizasyona dahil olmak isteyen veliler için belediyenin 444 8 417 nolu çağrı merkezi arayarak, 26 Haziran Cuma günü saat 17:30’a kadar isimlerini bildirmeleri gerekiyor.