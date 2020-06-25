İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı alınacak önlemlere ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda kontrol denetimleri devam ediyor.İlçemizde halk sağlığı ve güvenilir gıda üretimi için faaliyet gösteren gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yerleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda kontrol görevlisi ekipleri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında denetlenmiş olup denetimler devam ediyor. Denetime tabi tutulan işyerleri özellikle hijyen gereklilikleri yönünden değerlendirilmiş, hijyen eksiklikleri olan işyerlerine süre verilerek, süre sonunda tekrar denetime tabi tutularak halkın güvenilir gıdaya erişmesi sağlanıyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN