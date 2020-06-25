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BELEDİYEDEN SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM İMKANI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için Çanakkale ve Keşan’daki sınav merkezlerine ilçemizden katılacak öğrenciler için Gelibolu Belediyesi’nden araç kaldıracaktır.
Sınava girecek öğrenciler için her iki günde İskele Meydanından sabah 07:00’de hareket edecektir.
Gelibolu Belediyesi “Araçlarımıza sadece belediyemizin 444 8 417 no’lu çağrı merkezimizi arayarak isimlerini bildiren öğrenci velileri kabul edilecektir.” uyarısında bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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