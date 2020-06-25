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HALK PAZARI BUGÜN

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) nedeniyle, Cumartesi 09.30 – 15:00 saatleri arasında, istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanması sebebiyle ilçemizde hafta sonu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Emek Caddesi’nde kurulan halk pazarı 26 Haziran Cuma günü açılacak.
Haber: Caner AKŞİT

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