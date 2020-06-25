Sürücü’nün STK Ziyaretleri Devam Ediyor

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’e ve Gelibolu Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Tamer Altunay’ı ziyaret gerçekleştirdiler.

Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri başkanlara sıcak karşılamaları ve misafirperveklikleriden dolayı kendilerine teşekkür ettiler.

Haber: Ali GEZER