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Sürücü’nün Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köy ziyaretlerine devam ediyor.Sürücü ilçemize bağlı Kavaklıtepe, Fındıklı ve Değirmendüzü köylerimizi ziyaret etti
Sürücü muhtarlar ve köylülerle bir araya gelerek dilek, temenni ve sorunlarını dinledi.
Aynı zamanda devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Son olarak muhtarlara ve köylülere göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
Haber:Caner AKŞİT

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