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Zabıta Çalışınca Trafik Düzene Girdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Zabıta Müdürünün değişmesinin ardından özellikle ilçenin yoğun olduğu caddelerde yapılan çalışmalar kısa sürede trafiği düzene soktu.
Son olarak iskele meydanındaki,Eski PTT Caddesi üzerindeki ve İbni Hasancık Sokağındaki çalışmalar yoğun trafiği rahatlattı.
Zabıta Ekipleri Eski PTT Caddesinde İskele Meydanında ve İbni Hasancık Sokakta motosiklet park alanı, engelli park alanı ve yaya geçitleri çalışması yaparak trafik sorununu çözüme ulaştırdı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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