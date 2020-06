Turan“Sulanabilir Tarım Arazisi Alanını Genişletiyoruz

“Kovanci ve Yukarıinova Barajları Devam Ediyor”

Yenice ilçesinde yapımına başlanan Kovancı ve Yukarıinova Göletleri hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin tarımını geliştirmek, yeni ürünler kazandırmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale adeta ülkemizin tarım ihtiyacını karşılayan özel bir kent. Her bölge kendine has, marka değeri yüksek ürüne sahip. İç ve dış pazarın tedarik konumunda olan şehrimizin tarımını geliştirmek ve yeni ürünler kazandırmak için Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çalışmalarına başlanan Kovancı ve Yukarıinova göletleri hız kesmeden devam ediyor. Kovancı tamamlandığında 880 dekar, Yukarıinova tamamlandığında 1610 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak. Şehrimizin her bölgesinde tarımı gelecek yıllara taşımak en büyük hedefimiz. Gıda OSB’mizin ve 1915 Çanakkale Köprü’müzün tamamlanmasıyla beraber tarım sevkiyat alanımız şüphesiz daha da genişleyecek. Şimdiden tüm çalışmalarımızın hayır olmasını dileriz” şeklinde ifade etti.”dedi.