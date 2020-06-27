Sürücü Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köy ziyaretlerine devam ediyor.

Sürücü dün ilçemize bağlı Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı köylerini ziyarette bulundu.

Sürücü köy muhtarlarının ve köylülerle bir araya gelerek dilek, temenni ve sorunlarını dinledi.

Son olarak muhtarların ve köylülerin göstermiş oldukları ilgiden ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN