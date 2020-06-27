Nalbant’tan Hafta sonu Sokağa Çıkma Kısıtlaması Açıklaması

Nalbant açıklamasında ; “27 Haziran Cumartesi günü sabah 09:00 ile 15:30 saatlerinde ve 28 Haziran Pazar günü 09:00 ile 18:30 saatlarinde uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır.

Kısıtlama istisna dışında kalan işletmelerimiz

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)”dedi. Haber: Ali GEZER